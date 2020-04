Toutes les actualités Annuaire sites ce n'est pas seulement un catalogue de sites Internet sélectionnés. C'est aussi un journal en ligne vous proposant quotidiennement de l'actualité, des fiches et dossiers sur des sujets divers et variés que nous tâchons toujours de rattacher aux rubriques de notre annuaire afin d'apporter une meilleure lisibilité.

Coronavirus, quelques explications Classé dans : Santé Les coronavirus sont une famille de virus qui peuvent provoquer des maladies telles que le rhume, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRM). En 2019, un nouveau coronavirus a été identifié comme étant la cause d'une épidémie de maladie originaire de Chine.

Qu'est-ce que Google Ads ? Classé dans : Informatique Les adwords ou Ads de Google sont utilisés dans les annonces par les annonceurs qui veulent attirer les consommateurs en ligne sur leurs sites web. Chaque fois qu'un internaute saisit une requête de recherche, ces annonces apparaissent généralement sur le côté droit de la page et au dessus des résultats de la recherche. Les annonceurs doivent alors payer chaque fois que quelqu'un clique sur leurs annonces qui contiennent ces adwords.

Comment faire des rencontres quand on est un papa divorcé ? Classé dans : Société La liberté ! C'est ce que vous pensez probablement lors de votre première soirée avec vos amis célibataires. Puis la réalité frappe. Cela fait longtemps que vous n'avez pas eu de rendez-vous, vous ne savez pas quoi faire et vous vous sentez mal à l'aise.Papadivorcé, comment vous y prendre pour faire une belle rencontre ?



Il est temps de se mettre à la danse Classé dans : Sport La danse est une activité que beaucoup de gens apprécient non seulement comme loisir, mais aussi comme partie intégrante de leur programme de remise en forme. La danse est un excellent moyen de garder votre corps en forme sans avoir l'impression d'être puni pour avoir mangé une boule de glace supplémentaire sur votre cornet.

Comment résoudre un litige sur un prêt entre particuliers ? Classé dans : Économie Il est bien courant de voir s’installer un malentendu entre des proches pour non-respect du remboursement d’un emprunt d’argent. Il est en ce moment nécessaire de faire recours à la justice pour recevoir son argent des mains de l’emprunteur. Découvrez dans cet article les démarches à mener pour rentrer en possession de son argent.

L'éducation en ligne favorise l'apprentissage Classé dans : Éducation Les résultats d'une étude récente menée par le ministère de l'éducation des États-Unis ont montré qu'en moyenne, les élèves obtiennent de meilleurs résultats dans les cours en ligne que dans les cours traditionnels. C'est une note bienvenue pour de nombreux établissements d'enseignement qui prennent désormais des mesures pour aller en ligne. Les conclusions de l'étude pourraient très bien servir de preuve et de moteur supplémentaire pour démontrer que l'enseignement devrait désormais être dispensé de manière non conventionnelle.

Qui sont les artisans ? Classé dans : Économie Les artisans sont des travailleurs qualifiés qui exercent un métier spécialisé en utilisant généralement leurs mains et un savoir faire pour fabriquer des choses, installer des choses, réparer des choses et entretenir des choses à l'aide d'outils, d'équipements ou de machines.

Découverte de la Croix-Rousse à Lyon Classé dans : Régional Le quartier de la Croix-Rousse, niché au sommet du plateau qui domine Lyon au nord, est un endroit charmant et délicieux où l'on se sent chez soi. Connu sous le nom de "La colline qui travaille" (par opposition à la "colline qui prie"), le 4e arrondissement a été construit dans les années 1800 pour abriter les ouvriers de la soie et leurs métiers à tisser. Aujourd'hui, il est connu pour son charme, son ambiance pittoresque, son marché épique et, bien sûr, ses vues extraordinaires.

Technologie et éducation Classé dans : Éducation Techniquement, la technologie et l'éducation sont deux concepts distincts et différents. Mais ils sont souvent liés et unis pour se compléter. La technologie implique différentes innovations pour améliorer la vie. L'éducation est une accumulation de connaissances et de compétences pour faire la différence. La technologie ne serait pas facilement assimilée sans l'éducation, et vice versa. De nos jours, les systèmes éducatifs sont particulièrement dépendants de la technologie.

Sécuriser votre système informatique Classé dans : Informatique Aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent leur ordinateur pour tout, de la communication aux opérations bancaires en ligne, en passant par les investissements et les achats. Comme nous faisons ces choses de manière plus régulière, nous nous ouvrons à des pirates, des attaquants et des craqueurs potentiels. Alors que certains cherchent à usurper vos informations personnelles et votre identité pour les revendre, d'autres veulent simplement utiliser votre ordinateur comme une plateforme à partir de laquelle ils peuvent attaquer d'autres cibles inconnues. Vous trouverez ci-dessous quelques mesures simples et peu coûteuses que vous pouvez prendre pour rendre votre ordinateur plus sûr.