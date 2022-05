Les moules marinières

On trouve des moules en grande quantité le long du littoral français. Les gens ramassent les moules dans les gisements naturels ou les cultivent pour la consommation sur des parcelles de moules dans la mer des Wadden et la région du delta.

Recettes de moules

Outre l'homme, les oiseaux de rivage tels que les goélands argentés et les eiders aiment également manger des moules. Les moules se fixent aux pierres ou aux coquillages à l'aide de fils solides, appelés "barbe".

Pour l'homme comme pour l'animal, il peut être très difficile de détacher une moule d'une pierre. Les fils maintiennent la moule en place afin que les courants marins ne la transportent pas. La "barbe" d'une moule est constituée de fils élastiques de protéines extrêmement résistants. C'est très utile pour absorber les coups des vagues.

À l'extrémité de chaque fil se trouve un pied adhésif qui se colle au sous-sol. Cette colle est composée de protéines très spécifiques. Il est étonnant que cette colle fonctionne si bien dans l'eau de mer et que le pied puisse se coller à des pierres et des coquillages ainsi qu'à de la bave bactérienne ou à un film d'algues. Aucun adhésif fabriqué par l'homme ne possède cette combinaison de propriétés.

L'eau de mer devient de plus en plus acide. L'acide affecte les fils du byssus en les rendant plus faibles et la colle des moules moins efficace. Cela signifie que les bancs de moules peuvent être plus facilement brisés et emportés par les tempêtes. Des bancs de moules vulnérables Les larves de moules peuvent vivre en très grand nombre dans les zones où la nourriture est suffisante. C'est ainsi que se forme finalement un banc de moules. De nombreux autres animaux marins vivent parmi les moules, comme les anémones de mer, les polypes et les gobies. Les bancs de moules sont vulnérables.

En Bretagne, la plupart des anciens bancs ont été repêchés par les pêcheurs de moules. Ils raclaient les bancs afin de recueillir les jeunes moules. C'est ce qu'ils appellent les semences de moules et ils les utilisent pour cultiver ce mollusque sur les parcelles de moules. Selon les pêcheurs, les tempêtes sont aussi la cause de la disparition des bancs. Aujourd'hui, la pêche de la graine de moule n'est plus autorisée partout.

L'arrivée de l'huître du Pacifique dans la mer des Wadden était autrefois considérée comme une menace pour les bancs de moules. Les huîtres du Pacifique mangent beaucoup de plancton